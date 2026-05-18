Linz-Land: 30-Jähriger bei Staplerunfall schwer verletzt

Im Bezirk Linz-Land kam es Montagmittag zu einem schweren Arbeitsunfall: Ein 30-jähriger Arbeiter wurde in einer Betriebshalle von einem Stapler erfasst und erlitt dabei eine schwere Verletzung am Fuß.

Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte ein 64-jähriger Mitarbeiter einen mit einer Palette beladenen Stapler in eine Halle des Betriebs. Dabei hatte er seinen 30-jährigen Arbeitskollegen übersehen: Der Stapler erfasste den Mann mit dem rechten Vorderreifen und fuhr ihm über den Fuß. Der 30-Jährige erlitt dabei eine schwere Verletzung.

Rettungshubschrauber brachte Verletzten ins UKH Linz

Umgehend wurden das Rote Kreuz Kremsmünster sowie ein Notarztteam alarmiert, die den Verletzten noch vor Ort erstversorgten. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde der 30-Jährige anschließend mit dem Rettungshubschrauber C10 in das Unfallkrankenhaus (UKH) Linz eingeliefert.