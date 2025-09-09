Trotz Sparkurs: ÖVP fordert Investitionen in Linzer Wirtschaft

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

"Es ist eines der dringlichsten Themen aktuell", sagt Vize-Bürgermeister Martin Hajart, ÖVP. Die Rede ist von der strudelnden Linzer Wirtschaft. Die Arbeitslosenzahlen verheißen nichts Gutes: Ende August waren 8.876 Linzerinnen und Linzer ohne Job. Das ist - abgesehen vom Corona-Jahr 2020 - ein langjähriger Höchststand. Linz liegt damit prozentuell mit 3,4 Prozentpunkte über dem OÖ- und 1,7 Prozentpunkte über dem Österreich-Schnitt.

"Die Investitionen in Linz gehen seit Jahren zurück. Das ist bedenklich. Wer Investitionen halbiert, verdoppelt Probleme", meint VP-Linz-Geschäftsführer Michael Obrovsky. Vor allem im Bildungsbereich seien weitreichende Investitionen nötig. Viele Linzer Grundschulen seien stark renovierungsbedürftig, andere platzen aus allen Nähten, auch Neubauten seien unvermeidlich. Das kurble wiederum die heimische Bauwirtschaft an. Sparen und investieren gleichzeitig "Ja, Linz muss sparen, aber gleichzeitig muss es ein entsprechendes Konjunkturpaket geben. Nur so kommt die Wirtschaft wieder in Schwung", ist sich Vize-Bürgermeister Hajart sicher.