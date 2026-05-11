Videoüberwachung, Alk-Verbot: Sicherheitsgipfel in Linz gestartet

Die entscheidende Botschaft platziert die Stadtregierung gleich zu Beginn: Linz ist eine sichere Stadt, die Kriminalitätszahlen lassen keine anderen Schlüsse zu. Trotzdem wolle man auf die Vorfälle der vergangenen Monate reagieren, so Bürgermeister Dietmar Prammer, SPÖ. Aus diesem Grund fand der erste Sicherheitsgipfel unter Teilnahme von Politik, Exekutive und Fachleuten aus der Sucht- und Gewaltprävention statt.

Die Anlassfälle sind durchaus beängstigend, Sicherheitsstadtrat Michael Raml spricht davon, dass das subjektive Sicherheitsempfinden der Linzerinnen und Linzer in den vergangenen Wochen massiv gesunken sei. Ein kurzer Rückblick: Im März attackiert ein 34-Jähriger einen anderen Mann im Zuge einer harmlosen Auseinandersetzung auf offener Straße mit einem Messer, der 26-Jährige stirbt im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Ein zweiter Mann wird schwer verletzt.

Im April schlägt ein Mann mehrmals mit einem Beil auf einen Sicherheitsbeamten einer Bank ein und verletzt diesen lebensbedrohlich.

Und vergangene Woche erschießt ein 88-Jähriger seine ein Jahr ältere Frau und seine 61-jährige Tochter vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr. Es gab Unstimmigkeiten über die Verwendung des Erbes. Es sind dies bereits der 10. und der 11. Femizid in diesem Jahr in Österreich.

Bürgermeister Prammer erklärt, dass es schockierende Einzelfälle seien und es keine Gemeinsamkeiten zwischen den Gewalttaten gäbe, abgesehen von der einen, dass alle Täter Männer seien. "Nach dem 1. Termin des Sicherheitsgipfel wollen wir keine vorschnellen, simplen Lösungen anbieten, sondern wir wollten vor allem die Einschätzung der Fachleute zur Sicherheitslage in der Stadt hören." Nun gehe es in Gruppen weiter, die Thematiken werden vertieft, im Herbst sollen dann verschiedene Maßnahmen präsentiert werden.