Drogenhandel in Linz: Polizei zerschlägt Ring um Kremplstraße

Nach einer seit September des Vorjahres laufenden Schwerpunktaktion am Linzer Drogen-Hotspot Kremplstraße hat die Polizei am Freitag Bilanz gezogen: 85 Personen wurden festgenommen, gegen zehn weitere bestehen Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Linz.

Insgesamt gehen die Ermittler davon aus, dass dort mit Drogenhandel Erlöse im siebenstelligen Bereich erwirtschaftet worden sind.