Linz: Kindergarten in Urfahr geschlossen

Bei dem betroffenen Kindergarten handelt es sich um einen von neun, die in Linz nach der allgemeinen Schließung der Einrichtungen offen gehalten wurden, um Kinder zu betreuen, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Die Leiterin habe im relevanten Zeitraum nicht selbst mit Kindern gearbeitet, sei aber am 25. März in der Einrichtung gewesen, um diverse administrative Tätigkeiten zu erledigen, hieß es bei der Stadt. Dennoch will man auf Nummer sicher gehen.

Sollten die anderen Pädagoginnen, die derzeit keine Symptome zeigen, nach einer Testung in Quarantäne müssen, habe man genug Personalreserven, wurde versichert. Die Kinder - so sie weiter einen Kindergarten brauchen - sollen als Gruppe an einem anderen Ort weiterbetreut und keinesfalls auf andere Kindergärten aufgeteilt werden, um nicht als Überträger fungieren zu können.