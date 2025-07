Wollte auf fahrenden Zug aufspringen: 65-Jähriger schwer verletzt

Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land wurde am Donnerstagabend bei einem schweren Unfall am Linzer Hauptbahnhof verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am 25. Juli gegen 21:35 Uhr, als der Mann versuchte, auf einen bereits anfahrenden Zug in Richtung Kirchdorf an der Krems aufzuspringen. Der Verunglückte geriet zwischen den Zug und den Bahnsteig und erlitt dabei schwere Verletzungen.