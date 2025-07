Vermisst in Oberösterreich: Wo ist Christian Wilflingseder?

Wo ist Christian Wilflingseder? Diese Frage beschäftigt seit dem vergangenen Sonntag seine Familie und seinen Freundeskreis. Von dem 45-jährigen Rieder, der seit etwa eineinhalb Jahren gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Monika Krisan in Linz lebt, fehlt seither jede Spur.

Der im Innviertel, genauer gesagt in Dorf an der Pram, aufgewachsene Vater von drei Kindern hatte am Sonntagabend angekündigt, noch rasch das Auto aufzutanken und den Reifendruck zu überprüfen.