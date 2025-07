Alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer verursacht Unfall: Auto brennt

Ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer und seine 23-jährige Beifahrerin wurden am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wels verletzt.

Auto in Vollbrand nach Kollision mit Baum

Der Unfall ereignete sich am 25. Juli gegen 19:50 Uhr auf der Puchnerstraße in Wels. Der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer gab an, in einer Kurve einem unbekannten Fahrzeug ausgewichen zu sein, wodurch er von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die 23-jährige Beifahrerin bereits etwa 10 Meter von der Unfallstelle entfernt im Wald und wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Das Unfallfahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt im Motorraum in Vollbrand und konnte erst durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden.