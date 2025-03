Neos wollen Preis für billiges Bewohnerparken in Linz mehr als verdoppeln

FPÖ will schneller durch die Nacht

Veränderungen wie diese sind in Linz kein Thema. Im Gegenteil: FPÖ-Stadtrat Michael Raml will auf den Stadtautobahnen in der Nacht das Tempo von 80 auf 100 erhöhen. "Eine ganz, ganz dumme Idee", findet die Initiative "Verkehrswende jetzt" und verweist auf mehr Lärm, mehr CO2, mehr Stickoxide und größere Gefahren für Unfälle.

Als kleiner Silberstreif am Horizont gilt die Reduzierung von zwei Fahrstreifen auf der Nibelungenbrücke, wo ab April in beide Richtungen Fahrradstreifen provisorisch errichtet werden, ohne jedoch den Fußgänger- und Radverkehr gänzlich zu entflechten.

Parken für Bewohner im Visier

Georg Redlhammer (Neos) will nun in Verbindung mit dem Beirat für Barrierefreiheit, der in Linz auf Antrag der Freiheitlichen gerade von SPÖ-Vizebürgermeisterin Karin Hörzing eingerichtet wird, bei den Parkgebühren für die Innenstadt-Bewohner hinlangen - ohne jedoch Parkplätze selbst in Frage zu stellen.