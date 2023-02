Linz: 72-Jährige kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Linz-Urfahr ist am Montag eine 72-jährige Pensionistin ums Leben gekommen. Die Brandursache stand am Montag noch nicht fest, informierte die Polizei am frühen Abend.

Sie dürfte sich allein in ihrer Wohnung aufgehalten haben. Eine weitere Person wurde von der Feuerwehr aus einer Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienhauses gerettet.