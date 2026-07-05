Liebe über den Inn hinweg

Günter bewirtschaftet seit 2007 seinen landwirtschaftlichen Betrieb und war bis zu einem schweren Arbeitsunfall im vergangenen Jahr als Zimmerer tätig. Jasmin arbeitet als Verkäuferin bei der Bäckerei Kerscher im benachbarten Passau. Sie stammt aus dem bayerischen Ruderting. Kennengelernt haben sich die beiden im September 2014 am Stammtisch im Schardenberger Gasthaus zum Turm. Wenig später lud Günter seine zukünftige Frau zu einem Kinobesuch ein. Beim Film „Nachts im Museum“ sprang der Funke über. Der Wunsch zu heiraten begleitete Günter schon länger.

Zuerst der Hof

Allerdings wollte er zunächst den Hof fertigstellen. Als schließlich die Einfahrt betoniert und die Fassadenarbeiten abgeschlossen waren, schien der richtige Zeitpunkt gekommen. Doch das Leben hatte andere Pläne. Zunächst kamen die gemeinsamen Kinder zur Welt: Sebastian 2017, Magdalena 2018 und schließlich Johanna 2021. Danach wurde Günter von einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung getroffen und musste zehn Tage auf der Intensivstation um seine Gesundheit kämpfen. Nach seiner Genesung wollte er den Antrag endlich nachholen, doch Anfang 2024 stürzte er als Zimmerer vom Dach und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Wieder musste der große Moment warten. Am 20. Oktober 2025, dem 30. Geburtstag von Jasmin, war es schließlich so weit.