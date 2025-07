Nach 3 Jahren: Aus für das Musikfestival Lido Sounds in Linz

Prinzipiell hatte das Festival von Beginn an starken Rückhalt aus der Stadtpolitik , Anrainerbeschwerden bezüglich der Lautstärke wurden in Kauf genommen, das Bekenntnis zur Stadt als Konzertbühne war immer gegeben.

Die Reservierung wird wohl zurückgezogen, denn die Veranstaltungsagentur Arcadia verkündete Mittwochnachmittag via soziale Medien: "Aller guten Dinge sind drei: Und so haben wir Resümee gezogen und sind nun zu dem Entschluss gekommen, dass es ein viertes Lido Sounds in Linz nicht geben kann und wird. Wie es mit dem Festival weitergeht bzw. ob es an anderem Ort ein neues Zuhause findet, dass wird die Zukunft zeigen und dazu können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen."

Durch das Lido Sounds waren Acts in Linz zu hören, die sich sonst kaum in Oberösterreichs Hauptstadt verirrt hätten. In Erinnerung bleiben neben vielen anderen sicher die Auftritte von Florence + the Machine, Deichkind, Die Toten Hosen, Kraftklub, Nina Chuba, Parov Stelar, Sam Smith und Kings of Leon.