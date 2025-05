Was bedeutet Gesundheitsgefährdung? Konkret handelte es sich unter anderem um Metallteile in einem Fertig-Wrap aus dem Supermarkt, um geselchte Lebensmittel und auch um ein Spielzeug , das für Kleinkinder gefährlich hätte werden können. Die Bereiche der Aufsicht sind nämlich weit gefasst: Es geht nicht nur um Lebensmittel im klassischen Sinne, kontrolliert werden unter anderem auch Kosmetika, industrielle Hersteller, Spitalsküchen, Produzenten von Geschirr und eben Spielzeuge.

Die gute Nachricht zuerst: Es tut sich was im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Von den 4.190 Kontrollen , die 2024 alleine in Oberösterreich genommen wurden, stellten nur sieben eine Gesundheitsgefährdung dar, das ist ein Rückgang gegenüber 12 derartigen Proben im Jahr 2023.

35 Lebensmittelaufsichtsorgane arbeiten beim Amt der oö. Landesregierung, zusätzlich gibt es unter anderem Fachleute für die Bereiche Milch- und Fischverarbeitung und Zusatzstoffe.

"Die Arbeit vor Ort wird nicht leichter, sie ist oft heikel", sagt Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder, Grüne. Das Konfliktpotenzial sei hoch, der Druck in den Betrieben steige, das mache sich in der Stimmung bemerkbar. Astrid Zeller bestätigt: "Der Job ist nicht ungefährlich. Erst kürzlich wurden in Deutschland Aufsichtsorgane der Lebensmittelbehörde mit einem Messer attackiert."