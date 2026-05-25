Kremsmünster: Mit 1,12 Promille und drei Kindern im Auto unterwegs

Die Polizei hielt am Pfingstsonntag in Kremsmünster einen 54-Jährigen an, der aufgrund den Beamten aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war.

Die Beamten hielten den 54-Jährigen gegen 22.30 Uhr an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Außerdem musste sich der Fahrer einem Alkotest unterziehen, dieser ergab einen Wert von 1,12 Promille. Daraufhin wurde dem Mann aus dem Bezirk Kirchdorf der Führerschein vorläufig angenommen.

Drei Kinder wurden abgeholt

Brisant: Der Alkolenker war nicht allein unterwegs, im Auto befanden sich noch drei Kinder, die von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wurden.