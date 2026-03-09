Krebsverdacht in Linzer Spital: Arzt bestreitet falsche Diagnose

Laut Medienbericht sei der Frau daraufhin schwarz vor Augen geworden, während der Mediziner den Sachverhalt weiter ausführte. Dabei wurden auch Röntgenbilder der Frau aufgerufen. Der völlig aufgelösten Mühlviertlerin sei dann aber aufgefallen, dass ihr Vorname falsch geschrieben – nämlich ein Buchstabe zu viel – war. Als sie ihn darauf ansprach, meinte der Arzt, dass seinem Kollegen offenbar ein Fehler passiert sei. Doch als A. bemerkte, dass auch der Geburtsjahrgang nicht korrekt war, meinte der Oberarzt, dass er dann wohl den falschen Akt aufgemacht habe Er hatte also zwei Patientinnen verwechselt.

"Fehler sofort erkannt"

Der entsprechende Arzt bestreitet seinerseits, jemals eine falsche Krebsdiagnose gestellt zu haben. Er räumt ein, dass er kurz den falschen Patientinnenakt geöffnet habe, aber das sei eine Sache von einer Minute gewesen. Dann sei der Fehler sofort erkannt und anhand des richtigen Akts weiter gesprochen worden.

"Fehldiagnose hat es nie gegeben"

Weil aber auch der richtige Befund der Patientin Auffälligkeiten zeigte, wurde sofort ein Termin für eine weitere Untersuchung (eine Magnetresonanz-Tomografie) vereinbart. Die hat bereits stattgefunden. "Natürlich habe ich der Patientin gesagt, dass ihr Befund suspekt, also auffällig ist. Deshalb war sie ja ins KUK überwiesen worden," wird der Arzt in den OÖN zitiert. Bei den Folgeuntersuchungen stellte sich heraus, dass es sich um keinen Tumor handelte. Dies sei der Patientin auch im Gespräch mitgeteilt worden. Zur Beobachtung müsse sie in sechs Monaten wieder zur Kontrolle kommen. Eine Fehldiagnose habe es nie gegeben, betont der Mediziner.