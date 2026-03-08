Kepler Uniklinikum: Falsche Krebsdiagnose wegen Namensgleichheit

Verwechslung im Linzer Kepler Uniklinikum (KUK): Eine 54-jährige Mühlviertlerin erhielt die Diagnose Brustkrebs - im Gespräch mit dem Arzt klärte sich aber auf, dass es sich um das Röntgenbild einer anderen, namensgleichen Patientin handle, berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag. Vom KUK hieß es in einer Stellungnahme an die APA, man nehme den Vorfall sehr ernst und bedauere diesen.

Die Frau hatte im Jänner in ihrer Brust einen kleinen Knoten ertastet, nach einer Untersuchung bei ihrer Gynäkologin und beim Radiologen landete sie im Brustkompetenzzentrum des KUK, wo ihr ein Oberarzt die Hiobsbotschaft überbrachte. Die Schockdiagnose habe ihr den Boden unter den Füßen weggezogen, hieß es in der Zeitung. Durch einen Buchstaben und den nicht korrekten Geburtsjahrgang habe sich rasch aufgeklärt, dass der Arzt den falschen Akt aufgemacht habe. Die Frau und ihr Ehemann überlegten aber, für den erlittenen Schock und Schmerz Schadenersatz einzufordern.