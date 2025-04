Kleiner griechischer Fels in der Brandung am Linzer Hofberg

Am Hofberg, in einem der ältesten Häuser in der Linzer Altstadt, nahe der Donau gelegen, steht hingegen das Restaurant "Zum kleinen Griechen" wie ein Fels in der Brandung. Und es ist wirklich klein, dieses Restaurant, das es seit über 40 Jahren am gleichen Ort gibt, Andreas Mair betreibt es seit 38 Jahren selbst, derzeit mit drei Hauben.

Das Alter ist weder dem Lokal noch den Wirtsleuten anzumerken, im Gegenteil. Der Wirt kennt seine Gäste, im kleinen romantischen Gastraum im idyllischen Gewölbe fühlt sich auch der Gast, der erstmals kommt, sofort wie zu Hause.