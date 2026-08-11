Kellerbrand in Klam: E-Bike-Akku als Ursache

Im Bezirk Perg hat am Montagnachmittag der Akku eines E-Bikes im Kellergeschoß eines Wohnhauses Feuer gefangen. Zwei Bewohnerinnen eines Wohnhauses in Klam konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle brachte.

Rauchmelder rettet Bewohnerinnen

Gegen 16.50 Uhr wurde eine 64-Jährige durch das akustische Signal eines Rauchmelders aufmerksam. Als sie kurz darauf Rauch aus dem Kellergeschoß wahrnahm, verließ sie gemeinsam mit ihrer 44-jährigen Tochter das Gebäude und alarmierte die Rettungskräfte.

Feuerwehren Klam und Grein löschen Brand rasch ab

Die Feuerwehren Klam und Grein konnten den Brand unter Zuhilfenahme von schwerem Atemschutz rasch ablöschen.