Kauf von Alkohol und Nikotin: Jugendschutz scheitert oft am Rechnen

Fazit: Gastronomie und Handel werden zunehmend konsequenter beim Kontrollieren von Ausweisen, allerdings scheitert es oft am richtigen Ausrechnen des Geburtsdatums.

Das Land Oberösterreich führt gemeinsam mit dem Institut für Suchtprävention von pro mente jedes Jahr Testkäufe durch, um zu sehen, ob es Jugendlichen möglich ist, harten Alkohol oder Nikotinprodukte zu kaufen. Beides darf man erst ab 18 Jahren erwerben.

Mit den strukturierten Testungen, die es seit 2013 gibt, sei Oberösterreich Vorreiter, so Jugendschutz-Landesrat Martin Winkler (SPÖ) bei der Präsentation der Ergebnisse für 2025 am Mittwoch. "Für Kinder und Jugendliche wird es immer schwieriger, an Alkohol und Nikotinprodukte zu gelangen." Im Vorjahr wurden 1.055 standardisierte Testkäufe durchgeführt. Jugendliche im Alter von 14 bis 15,5 Jahren haben dabei versucht, eine Flasche Gin, Zigaretten oder Nikotinbeutel zu erhalten.

Hälfte der Abgaben erfolgte trotz Ausweiskontrolle

In 82,6 Prozent der getesteten Lokale und Geschäfte bekamen sie das nicht. Die Abgabenquote sank damit von 19,5 Prozent 2024 auf nunmehr 17,4 Prozent, was Dietmar Krenmayr von pro mente Oberösterreich als Fortsetzung eines positiven Trends in den vergangenen Jahren sieht. Allerdings: In fast der Hälfte - konkret 49,5 Prozent - jener Betriebe, in denen die Jugendlichen Alkohol oder Nikotinprodukte erhielten, waren vorher die Ausweise kontrolliert worden. Offenbar sei das Alter falsch berechnet worden.

Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, rät Krenmayr der Branche, entsprechende Apps zu verwenden, in die man das Geburtsdatum eintippen kann und das Alter berechnet bekommt. "Diese Apps existieren, man muss sie nur einsetzen."

CBD-Pilotprojekt

2024 und 2025 wurden im Rahmen eines Pilotprojektes auch Testkäufe von rauchbaren CBD-Produkten getätigt. Hatten die Jugendlichen 2024 noch bei jedem zweiten Versuch die verlangten ein bis zwei Gramm CBD-Blüten erhalten, gelang es 2025 nur mehr bei jedem fünften Anlauf. 2026 sollen zudem Vapes in das Testkauf-Programm aufgenommen werden, kündigte Winkler an.

Die Testerinnen und Tester versuchten ihr Glück sowohl im Lebensmittelhandel als auch der Gastronomie, in Tankstellenshops und in Trafiken. Bei letzteren wird am strengsten kontrolliert. Winkler sieht es daher auch als richtigen Schritt, dass die CBD-Produkte unter das Tabakmonopol gestellt werden und ab 2029 nur mehr in Trafiken verkauft werden dürfen.