Weihnachtswunder auf der Katrin: 87-Jährige vom Berg gerettet

Gleich mehrere Schutzengel dürfte eine 87-Jährige in der Nacht auf den Heiligen Abend auf der rund 1.400 Meter hohen Katrin bei Bad Ischl gehabt haben: Die Seniorin, die ohne Handy unterwegs war, hatte die letzte Talfahrt verpasst und wurde nach einer eisigen Nacht durch Zufall gerettet. Der "Ischler Woche" schilderten sie und ihre Retter das "Weihnachtswunder".

Weil über dem Tal dichter Nebel hing, fuhr die ehemalige Bergführerin und leidenschaftliche Fotografin am 23. Dezember nachmittags mit der Seilbahn hinauf, um zu fotografieren. Als sie fertig war, musste sie feststellen, dass sie die letzte Talfahrt verpasst hatte. Dass sie kein Mobiltelefon dabeihatte, war "sehr leichtsinnig, ich weiß", meinte sie reumütig im Gespräch mit der Zeitung.

Glücklicherweise entdeckte sie bei der Bergstation ein kleines Stübchen, das nicht abgeschlossen war. "Es gab zwar kein Wasser, aber es war warm." Das Kämmerchen ist normalerweise versperrt, aber es war an diesem Tag irrtümlich offen geblieben.