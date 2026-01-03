Kapitän eines Donaukreuzfahrtschiffs stürzte in OÖ über Stiege

Zu einem schweren Unfall kam es Samstagmittag auf dem Donauschiff "MS Amadeus Queen“ im Bereich nach Esternberg im Bezirk Schärding. Der Kapitän des Kabinenkreuzfahrtschiffes hatte an Bord einen schweren Unfall.

Der 54-jährige rumänische Kapitän wollte die Arbeiten eines Crewmitgliedes kontrollieren und war dazu an den Bug des Schiffes gegangen. Nach Beendigung der Kontrolle übersah er einen hinter ihm befindlichen Stiegenabgang und stürzte rund 2,5 Meter ab. Er kam am Ende der Stiege verletzt zu liegen.