Kapitän eines Donaukreuzfahrtschiffs stürzte in OÖ über Stiege

Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC steht auf einem Flugfeld.
56-Jähriger übersah auf Kontrollgang Treppenabgang und verletzte sich bei Sturz. Rettungshubschrauber flog zum Unfallort.
03.01.26, 17:43
Zu einem schweren Unfall kam es Samstagmittag auf dem Donauschiff "MS Amadeus Queen“ im Bereich nach Esternberg im Bezirk Schärding. Der Kapitän des Kabinenkreuzfahrtschiffes hatte an Bord einen schweren Unfall.

Der 54-jährige rumänische Kapitän wollte die Arbeiten eines Crewmitgliedes kontrollieren und war dazu an den Bug des Schiffes gegangen. Nach Beendigung der Kontrolle übersah er einen hinter ihm befindlichen Stiegenabgang und stürzte rund 2,5 Meter ab. Er kam am Ende der Stiege verletzt zu liegen.

Aufgrund der Kopf- und Schulterverletzungen wurde der Hubschrauber Christopherus 10 zum Unfallort entsendet, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Verunglückten mit Verletzungen unbestimmten Grade ins bayrische Klinikum Passau.

