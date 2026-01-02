Verkehrsunfall

Lkw schleudert in Gegenverkehr – Mutter und Sohn schwer verletzt

Blaulicht und der Schriftzug "NOTARZT" sind auf einem Einsatzfahrzeug zu sehen.
In Rainbach im Bezirk Freistadt verlor ein Lkw-Lenker auf glatter Straße die Kontrolle. Der Laster prallte gegen einen Pkw.
02.01.26, 19:35
Bei einem Verkehrsunfall in Rainbach im Bezirk Freistadt sind am Freitag zwei Menschen schwer verletzt worden. Auf der B310 verlor der Lenker eines Lkw mit Anhänger auf teils schneebedeckter und glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Laut Polizei krachte der Lastwagen zunächst gegen Betonleitwände, schleuderte über die Straße und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 44-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Freistadt und seine 67-jährige Mutter am Beifahrersitz wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

