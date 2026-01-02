Lkw schleudert in Gegenverkehr – Mutter und Sohn schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rainbach im Bezirk Freistadt sind am Freitag zwei Menschen schwer verletzt worden. Auf der B310 verlor der Lenker eines Lkw mit Anhänger auf teils schneebedeckter und glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Laut Polizei krachte der Lastwagen zunächst gegen Betonleitwände, schleuderte über die Straße und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 44-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Freistadt und seine 67-jährige Mutter am Beifahrersitz wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.