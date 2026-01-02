Mann feuert am Neujahrstag von Terrasse: Autos in Braunau beschädigt

Ein 57-Jähriger dürfte am späten Nachmittag des Neujahrstages in Braunau von seiner Terrasse aus auf zwei geparkte Autos geschossen haben.

In beiden Pkw wurden Projektile gefunden, in einem Wagen steckte eines sogar noch in der Windschutzscheibe. Die Polizei forschte wenig später den mutmaßlichen Schützen aus. Auf dem Boden von dessen Terrasse wurden Patronenhülsen gefunden, über den Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, so die Polizei Oberösterreich.