Stärkung für Jugendzentren in OÖ: Mehr Schulungen, gemeinsame Werte

Die Aufgaben sind vielfältig, der Bedarf wird immer größer: Jugendzentren fungieren oft als zweites Wohnzimmer für Teenager, die sonst alleine zu Hause wären, die sich Gemeinschaft und Struktur wünschen. In Oberösterreich ist die Dichte an Angeboten mit knapp 150 Jugendzentren sehr hoch, knapp 25 Prozent aller Jugendzentren Österreichs befinden sich hier.

"Diese Orte erfüllen eine zentrale gesellschaftliche Funktion: Sie fördern Stabilität und Zusammenhalt", sagt Jugend-Landesrat Christian Dörfel, ÖVP. Um diese Arbeit auch in Zukunft abzusichern, wurde nun das Förderbudget um rund 20 Prozent angehoben und die Förderungen an klare Qualitätsstandards geknüpft: