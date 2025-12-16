Erneut gibt es Wirbel um "L'amour toujours", das bei einer Feier in Oberösterreich in der rechtsextrem-umgetexteten Version "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen worden sein soll. Bei einem Mensafest der Johannes-Kepler-Universität in Linz soll es bereits vergangene Woche zu dem Zwischenfall gekommen sein, wie nun am Dienstag bekannt wurde.

Laut ORF sollen Besucher des Festes vergangenen Donnerstag ausländerfeindliche Parolen angestimmt haben. Hochschülerschaft: "Entsetzt über diesen Vorfall" Die Österreichische Hochschülerschaft distanzierte sich in Stellungnahmen via Social Media sofort nach Bekanntwerden. "Als ÖH JKU sind wir über den Vorfall entsetzt und bedauern ihn zutiefst. Wir verurteilen jegliche Ausländerfeindlichkeit sowie anderes rechtes Gedankengut aufs Schärfste – bei uns ist kein Platz für Diskriminierung", betonte man auf Instagram.