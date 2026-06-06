Genauer gesagt waren es Jugendliche, also schon größere Kinder. Sogar ein paar Erwachsene waren dabei. Was ich dort verloren hatte? Nichts hatte ich verloren, ich habe sogar etwas gewonnen: die Erfahrung, dass das Puppenspielen auch größeren Leuten noch Spaß machen kann.

Anfangs waren alle etwas vorsichtig und wussten nicht so recht, was sie mit mir anfangen sollten. Aber als ich dann begann, aus meinem langen Puppenleben zu erzählen, haben alle gespannt zugehört. Das hat mich schon überrascht. Und über mich selber war ich noch mehr überrascht, denn ich wusste gar nicht, dass in meinem Puppendasein schon so vieles passiert war: Gutes, Schönes, Spannendes und oft auch etwas Nachdenkliches. Doch dann wurde ich selbst ganz nachdenklich, als ich jemanden sagen hörte: „Jeder Mensch braucht einen Seppy.“