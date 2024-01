Innviertler soll zwei Jahre lang für Quälen von Kindern via Webcam gezahlt haben

Hinweis einer ausländischen Sicherheitsbehörde

Auf die Schliche kam man dem Mann durch den Hinweis einer ausländischen Sicherheitsbehörde. Der Oberösterreicher wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert und es wurde Untersuchungshaft verhängt. Die Auswertung der beschlagnahmten Daten erfolgt über einen gerichtlich beeideten Sachverständigen und wird noch Zeit beanspruchen, wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilte. Von 6. Jänner 2021 bis 10. Februar 2023 soll er mehrmals mit philippinischen Staatsangehörigen Kontakt aufgenommen haben, um die Untaten per Videochat zu verüben.

Erst im vergangenen November war ein 37-Jähriger in Wels wegen ähnlicher Delikte nicht rechtskräftig zu 15 Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Er soll sich an vier Mädchen in OÖ vergangen, seit 2017 Tausende Kindesmissbrauchsdarstellungen gesammelt und in Live-Chats Missbrauch in Südostasien beauftragt und angesehen haben.