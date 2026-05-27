OÖ: Mann stirbt nach Schüssen auf pflegebedürftige Ehefrau
Ein 83-Jähriger, der am 18. April im eigenen Haus im Bezirk Ried im Innkreis seine pflegebedürftige 77-jährige Frau erschossen und dann in suizidaler Absicht sich schwer verletzt haben soll, ist Anfang Mai verstorben, berichtet die APA.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
Mann erlag seinen Verletzungen
Die Staatsanwaltschaft Ried hat einen Bericht auf "nachrichten.at" bestätigt, wonach der Mann am 9. Mai im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Damit wurden auch die Ermittlungen wegen Mordes eingestellt, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.
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