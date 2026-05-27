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Oberösterreich

OÖ: Mann stirbt nach Schüssen auf pflegebedürftige Ehefrau

Der 83-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Somit sind die Mordermittlungen eingestellt.
27.05.2026, 15:51

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Krankenwagen

Ein 83-Jähriger, der am 18. April im eigenen Haus im Bezirk Ried im Innkreis seine pflegebedürftige 77-jährige Frau erschossen und dann in suizidaler Absicht sich schwer verletzt haben soll, ist Anfang Mai verstorben, berichtet die APA.

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Mann erlag seinen Verletzungen

Die Staatsanwaltschaft Ried hat einen Bericht auf "nachrichten.at" bestätigt, wonach der Mann am 9. Mai im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Damit wurden auch die Ermittlungen wegen Mordes eingestellt, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

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Agenturen  | 

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