Türme, Wohnungen und viel Grün: Das wird in Linz 2025 (weiter)gebaut

Linz wächst: In die Höhe, in die Breite, über den Fluss und in alle Himmelsrichtungen. Das Ende des Jahres nutzt Planungsstadtrat Dietmar Prammer, SPÖ, um sowohl zurück als auch nach vor zu schauen.

Hier ein Überblick, über jene Projekte, die polarisiert haben und auch künftig für Gesprächsstoff unter den Linzerinnen und Linzern sorgen werden, alleine deshalb, weil sie vom alten ins neue Jahr weitergezogen werden.