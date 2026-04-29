Oberösterreich

Illegaler E-Scooter: 15-Jähriger flüchtet mit 70 km/h vor Polizei

Ein Jugendlicher wurde in Steyr nach einer Flucht mit einem getunten E-Scooter von der Polizei ausgeforscht und angezeigt.
29.04.2026, 09:20

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Person mit hellblauer Jeans und roten Sneakers fährt auf einem schwarzen E-Scooter über einen gepflasterten Weg.

Die Polizei in Steyr hat einen 15-jährigen Jugendlichen nach einer kurzen Verfolgungsjagd mit einem illegalen E-Scooter ausgeforscht. Beamte wurden am Dienstag auf den rumänischen Staatsbürger aufmerksam, der augenscheinlich zu schnell mit seinem E-Scooter unterwegs war. Als die Polizisten den Jugendlichen anhalten wollten, soll dieser die Flucht ergriffen haben.

Der 15-Jährige soll mit mehr als 70 km/h durch ein Waldstück geflüchtet sein. Kurze Zeit später konnten die Beamten den mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnadresse antreffen.

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Bei der technischen Überprüfung des E-Scooters wurde laut Polizei eine Bauartgeschwindigkeit von 85 km/h festgestellt – ein Wert, der weit über dem gesetzlich erlaubten Limit für solche Fahrzeuge liegt.

Anzeige gegen Jugendlichen

Gegen den Jugendlichen wird nun Anzeige erstattet. E-Scooter mit derart hohen Geschwindigkeiten fallen in Österreich nicht mehr unter die Kategorie der Elektro-Kleinfahrzeuge und benötigen eine entsprechende Zulassung sowie einen Führerschein. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen in diesem Fall fort.

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