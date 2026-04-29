Illegaler E-Scooter: 15-Jähriger flüchtet mit 70 km/h vor Polizei

Die Polizei in Steyr hat einen 15-jährigen Jugendlichen nach einer kurzen Verfolgungsjagd mit einem illegalen E-Scooter ausgeforscht. Beamte wurden am Dienstag auf den rumänischen Staatsbürger aufmerksam, der augenscheinlich zu schnell mit seinem E-Scooter unterwegs war. Als die Polizisten den Jugendlichen anhalten wollten, soll dieser die Flucht ergriffen haben.

Der 15-Jährige soll mit mehr als 70 km/h durch ein Waldstück geflüchtet sein. Kurze Zeit später konnten die Beamten den mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnadresse antreffen.