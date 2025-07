Hundebesitzer schwänzen Prüfung: Bis zu 7.000 Euro Strafe möglich

Der Bub am Pleschinger See in Linz wollte Sonntagnachmittag seine Wasserflasche auffüllen. Dabei wurde der 11-Jährige von einem frei laufenden Hund attackiert - und das, obwohl auf dem gesamten Areal absolutes Hundeverbot gilt. In diesem Fall war es kein "spezieller Hund", sondern ein Border Collie.