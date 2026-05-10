Historiker Sandgruber: „Die Bauern wurden hingeschlachtet“

KURIER: Oberösterreich erinnert sich an den Bauernkrieg 1626, der vor 400 Jahren stattfand. Das Land inszeniert dazu den Veranstaltungsreigen Communale, der unter dem Schlagwort „Mut“ steht. War der Aufstand mutig oder eine selbstmörderische Aktion?

Roman Sandgruber ist Historiker. Der 79-Jährige war bis zu seiner Emeritierung 2015 Leiter des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz. Er ist Autor zahlreicher Bücher.

Roman Sandgruber: Es gab schon Gründe für einen Aufstand. Die äußeren Umstände waren in vielem ähnlich zu heute. Es gab im Gefolge des Dreißigjährigen Krieges eine Hyperinflation. 1622 gab es die Kipper und Wipper. Man hat die Münzen, die aus Silber und aus Kupfer waren, kleiner gemacht, indem man die Ränder runtergeschnitten hat. Damit das nicht auffällt, hat man sie gerändelt. Seither sind die Münzen am Rand mit kleinen Zacken versehen, damit das Runterschneiden nicht mehr möglich ist.

Es war damals die kleine Eiszeit, der Höhepunkt des Kälterwerdens. Sie hat sich vor allem in den höhergelegenen Gebieten sehr kritisch ausgewirkt, die Ernten sind schlecht ausgefallen. Darum sind sehr viele Zentren des Widerstands in den höhergelegenen Regionen, im Mühlviertel, im Sauwald. Viele ärmere Bauern beteiligten sich.

Der dritte Aspekt für die Aufstände war die beginnende Gegenreformation, die Vertreibung der Protestanten. Im Bauernkrieg stehen sich Adel und Bauern gegenüber, also die Grundherren und die Untertanen. Beide waren evangelisch.

Der oberösterreichsche Adel hat an der Schlacht am Weißen Berg bei Prag 1620 gegen die Truppen des katholischen Kaisers teilgenommen.

Diese waren zum großen Teil sogar Calvinisten. Die Calvinisten wurden von beiden Seiten verfolgt, sowohl von den Lutheranern als auch von den Katholiken. Der Religionsaufstand war ein merkwürdiger, denn die Bauern sind gegen Protestanten aufgestanden, die dann ziemlich schnell katholisch geworden sind.

Aus opportunistischen Gründen, um sich auf die Seite der Herrscher zu schlagen. Adam Graf Herberstorff, der Befehlshaber der bayerischen Besatzungssoldaten, war ja auch ursprünglich protestantisch, hat aber die Seiten gewechselt.

Interessanterweise war Kaiser Ferdinand II., (Kaiser 1619–1637) der die Gegenreformation angeordnet hat, für die Bauern nie ein Feindbild. Entweder haben die Bauern die Position des Kaisers nicht wahrgenommen oder nicht wahrhaben wollen. Es gab unter den Bauern schon auch anarchistische Stimmen, die gesagt haben, alle müssen weg. Das waren aber Ausnahmen. Die Zeit um 1620 war eine ähnliche zu unserer heutigen Zeit.

Aber so eine radikale Situation wie damals liegt heute nicht vor.

Aber wir haben auch Inflation. Sie wirkt sich vielleicht heute stärker aus als damals. Heute ist die Geldwirtschaft wichtiger, damals erfolgte der Handel hauptsächlich in Naturalwirtschaft.

War der Aufstand mit 12.000 toten Bauern nicht eine Katastrophe?

Die bäuerlichen Krieger waren viel mehr. 40.000 waren in Oberösterreich in den Bauernheeren vereinigt.

Sie waren schlecht ausgebildet und bewaffnet.

Es waren eher führungslose Haufen, keine Regimenter, die regulär geführt wurden. Mut haben sie gehabt, aber es fehlte ihnen die Professionalität. Zwischendurch haben sie gesagt, jetzt müssen wir zu Hause noch den Weizen und Roggen einbringen, dann können wir wieder kämpfen. Sie waren Teilzeitkämpfer, deswegen sind sie so leicht besiegt worden.

40.000 sind viel bei einer damaligen Gesamtbevölkerung Oberösterreichs von 300.000.

40.000 sind viel. Beim Bauernkrieg 1525 ist der Begriff der Haufen aufgekommen. In Wahrheit betrug Oberösterreichs Bevölkerung 250.000. Das Innviertel war damals noch nicht bei Oberösterreich, man darf auch das Salzkammergut nicht dazurechnen. Dort hat es keinen Aufstand gegeben. Es hat, umgelegt auf die Bevölkerungsanzahl, viel mehr Tote gegeben als beispielsweise im Zweiten Weltkrieg, selbst wenn die ermordeten Juden und die ermordeten Gegner des NS-Regimes miteinrechnet werden. Das waren für sieben Jahre rund fünf Prozent der Bevölkerung.

Das waren Massaker im Bauernkrieg. Es gab ja auch jede Menge Folterungen.

Die Bauern wurden hingeschlachtet, ohne Rücksicht auf Verluste. Man ist mit den Pferden über sie drübergeritten. Das Gericht auf Haushamerfeld, als die Bauern um ihr Leben würfeln mussten, ist eine als Gottesgericht getarnte Folter. Das ist noch relativ harmlos im Vergleich zu den schrecklichen Berichten über die Ereignisse am Frankenberg bei Mauthausen (1632–1636). Da wurden ein paar Hundert Frauen und Kinder in einer Kirche eingesperrt, die sich dorthin zurückgezogen haben, und die Kirche ist angezündet worden. Die Verantwortlichen des Aufstands sind dann am Hauptplatz in Linz gefoltert worden. Es gibt hier einen Bericht des englischen Botschafters, der da anwesend war. Die Aufständischen wurden mit glühenden Zangen in die Brust gezwickt, dann wurde ihnen eine Hand abgehackt, am Schluss wurden sie geköpft. Auch ein vierjähriger Bub, der Sohn des aufständischen Leimbauern.