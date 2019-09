Gutachten: Mitspracherecht bei AKW Temelin ist zwingend

Will Tschechien im nächsten Jahr die genehmigte Laufzeit für das Atomkraftwerk Temelin verlängern, muss es dazu eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) geben. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, dass das Land Oberösterreich bei der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) in Auftrag gegeben hat. Mit der Expertise sollen demnächst die Österreichische Bundesregierung und auch die EU-Kommissionen aufgefordert werden, bei den Tschechen die Einhaltung des Europarechts einzufordern. Das kündigt Oberösterreich Umweltlandesrat Rudi Anschober ( Grüne) an.

Nach 30 Jahren läuft die Betriebsgenehmigung für Temelin im Oktober 2020 aus. Bekanntlich will Tschechien die beiden Reaktorblöcke im Eigenverfahren bis 2060 verlängern. „So etwas darf nicht ohne die Mitsprache der Nachbarstaaten passieren, zumal das Risiko rund um die immer älter werdenden AKW deutlich steigt“, sagt Anschober.

Mit dem nun vorliegenden Gutachten der Linzer Professorin für Umweltrecht, Erika Wagner, „haben wir einen Schlüssel für unsere Anti-Atomakivitäten in Händen“, glaubt Anschober. Undurchsichtige Geheimverhandlungen zwischen dem Staat und dem AKW-Betreiber in Tschechien müssten öffentlichen und grenzüberschreitenden Verhandlungen weichen, ist der Umweltlandesrat überzeugt. Das werde man auch mit allen rechtlichen Mitteln einfordern, versichert er. Weil Atomstrom immer unrentabler und in der Erzeugung bereits um zwei Drittel teurer komme als alternativen Energieproduktionen, hofft Anschober, dass künftige Langzeitverfahren ihre Wirkung entfalten. Der Atomlobby solle so das Geschäft mit der Kernenergie vermiest werden.