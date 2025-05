Begrüßung, Pünktlichkeit, Lärm: Was Asylwerbende in OÖ lernen müssen

Den Grundregelkurs des Bundes gibt es bereits seit dem Vorjahr. Er soll Asylwerbende, die zuerst immer in einem Bundesquartier untergebracht sind, in die Basisregeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens einführen. Nicht alle absolvieren ihn, weil sie relativ rasch woanders hin und somit in ein Landesquartier kommen.

In Traun und Marchtrenk ging es bereits los mit den Kursen, bis Ende des Jahres sollen diese auf ganz Oberösterreich ausgerollt sein. "Es geht auch darum, die Entstehung von Parallelgesellschaften zu verhindern. Da muss man sehr früh ansetzen, bei den Kindern und Familien", sagt Trauns Bürgermeister Karl-Heinz Koll. "Ich gehe davon aus, dass dann relativ rasch andere Bundesländer folgen werden", so Integrationsexperte Wolf.

Konsequenzen bei Boykott

Wer die Module nicht besucht, muss mit Konsequenzen rechnen: "Das kann die Kürzung der Grundversorgung oder eine Meldung beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sein. Mangelnde Kooperationsbereitschaft wirkt sich sicher auf auf das laufende Asylverfahren aus", erklärt Landesrat Dörfel.

Aber warum sind die Kurse so wichtig? "Das sind Menschen aus ganz anderen Kulturen. Sie wissen zum Teil nicht, was eine Ampel ist und dass man bei Rot stehenbleibt." Im Sinne der sozialen Verantwortung müssen man den Asylwerbenden ab Tag 1 erklären, "was geht und was hier nicht geht", so der Politiker. Er legt nach: "Wenn Sie in Afghanistan aufschlagen, sind Sie auch froh, wenn es so einen Regelkurs gibt."