In der Nacht auf Dienstag ist in einer Halle eines Recyclingunternehmens zwischen Linz-Neue Heimat und Traun ein schwerer Brand ausgebrochen. Kurz nach Mitternacht schlugen Anrainer Alarm, nachdem sie einen Feuerschein über dem Betrieb bemerkt hatten. Als die Berufsfeuerwehr Linz eintraf, stand bereits ein größerer Hallenbereich in Vollbrand. Innerhalb weniger Minuten wurden zusätzliche Kräfte nachgefordert. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter die Berufsfeuerwehr Linz, zehn freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung sowie Polizei, Rettungsdienst, Energieversorger und die Linz AG.

"Als wir hergefahren sind, haben wir schon den Feuerschein am Himmel gesehen, und als wir in die Einfahrt gebogen sind, wussten wir: Da gibt es jede Menge zu löschen“, schilderte Gerhard Krenn, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Linz gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten. Herausfordernde Löscharbeiten Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen von mehreren Seiten, setzte Drehleitern, Hubrettungsfahrzeuge und mobile Wasserwerfer ein. Dank des koordinierten Einsatzes gelang es, die Ausbreitung des Feuers zu stoppen. Wohngebäude waren laut Einsatzleitung zu keiner Zeit gefährdet.