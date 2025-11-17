Niederösterreich

Großeinsatz in NÖ: Gartenhütte und Autos standen in Flammen

Autos und Hütte in Flammen
Dramatischer Brand in Pyhra: Eine Gartenhütte geriet in der Nacht in Flammen, angrenzende Fahrzeuge wurden beschädigt.
Von Johannes Weichhart
17.11.25, 15:45
Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Montag in der Marktgemeinde Pyhra im Bezirk St. Pölten ab.

Kurz nach 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil eine Gartenhütte in Vollbrand stand. Da die Flammen bereits auf zwei in der Nähe geparkte Autos und auf einen Lkw übergegriffen hatten, mussten weitere Feuerwehren zum Einsatzort gerufen werden.

Brandursache ist noch unklar

Zum Glück konnten die Einsatzkräfte die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Nach rund 30 Minuten war das Feuer gelöscht, und gegen drei Uhr Früh konnten die etwa 80 Feuerwehrleute wieder in ihre Zentralen einrücken. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist laut Landespolizeidirektion Niederösterreich noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Schadenssumme ist ebenfalls noch unklar.

