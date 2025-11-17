Schwerer Unfall auf B44 in NÖ: Radfahrerin überrollt und getötet
In Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ist Montagfrüh eine 37-jährige Radfahrerin vom Pkw eines 19-Jährigen überrollt worden. Polizeiangaben zufolge war die Frau unmittelbar zuvor bei einem Abbiegemanöver vom Klein-Lkw eines leicht alkoholisierten 56-Jährigen erfasst und zu Boden befördert worden.
Die Niederösterreicherin erlag an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Die beiden Kfz-Lenker werden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.
Die 37-Jährige war gegen 6 Uhr mit ihrem Rad auf der B44 unterwegs gewesen. Die Frau aus dem Bezirk St. Pölten trug laut Polizei eine Warnweste, einen Helm und hatte beim Bike das Front- und Hecklicht eingeschaltet. Beim Einbiegen in eine Siedlungsstraße wartete die Niederösterreicherin den Gegenverkehr ab.
Der 56 Jahre alte Chauffeur des Klein-Lkw dürfte die mittig auf der Fahrbahn platzierte Radfahrerin nicht bemerkt und mit der linken Seite des Kfz erfasst haben.
Durch die Kollision wurde die 37-Jährige auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo die Frau liegen blieb. Der 19-Jährige, der mit seinem Pkw dort unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen und überrollte die Niederösterreicherin.
Die unter dem Auto eingeklemmte Frau wurde von Ersthelfern und Unfallbeteiligten befreit. Ein alarmierter Notarzt konnte aber nur noch den Tod der Bikerin feststellen.
