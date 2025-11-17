Schwerer Unfall auf B44 in NÖ: Radfahrerin überrollt und getötet

In Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ist Montagfrüh eine 37-jährige Radfahrerin vom Pkw eines 19-Jährigen überrollt worden. Polizeiangaben zufolge war die Frau unmittelbar zuvor bei einem Abbiegemanöver vom Klein-Lkw eines leicht alkoholisierten 56-Jährigen erfasst und zu Boden befördert worden. Die Niederösterreicherin erlag an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Die beiden Kfz-Lenker werden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Die 37-Jährige war gegen 6 Uhr mit ihrem Rad auf der B44 unterwegs gewesen. Die Frau aus dem Bezirk St. Pölten trug laut Polizei eine Warnweste, einen Helm und hatte beim Bike das Front- und Hecklicht eingeschaltet. Beim Einbiegen in eine Siedlungsstraße wartete die Niederösterreicherin den Gegenverkehr ab. Der 56 Jahre alte Chauffeur des Klein-Lkw dürfte die mittig auf der Fahrbahn platzierte Radfahrerin nicht bemerkt und mit der linken Seite des Kfz erfasst haben.