Tödlicher Unfall in Salzburg: Fußgängerin von Lkw überrollt

Im Salzburger Stadtteil Liefering ist am Montag im Frühverkehr eine 55-jährige Fußgängerin unter einen Lkw geraten und dabei ums Leben gekommen. Trotz rascher Hilfe durch einen Notarzt kam für die Frau jede Hilfe zu spät.

Wie es zu dem Unfall nahe der Christian-Doppler-Klinik kam, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Unfallstelle an der Kreuzung der Guggenmoosstraße mit der Ignaz-Harrer-Straße war für gut zwei Stunden gesperrt. Es kam zu umfangreichen Staus.