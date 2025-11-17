Salzburg

Tödlicher Unfall in Salzburg: Fußgängerin von Lkw überrollt

Rettungssanitäter vor Rot-Kreuz-Auto
Eine 55-Jährige wurde im Salzburger Stadtteil Liefering von einem Lkw erfasst, sie starb an der Unfallstelle.
17.11.25, 10:39
Kommentare

Im Salzburger Stadtteil Liefering ist am Montag im Frühverkehr eine 55-jährige Fußgängerin unter einen Lkw geraten und dabei ums Leben gekommen. Trotz rascher Hilfe durch einen Notarzt kam für die Frau jede Hilfe zu spät.

Tödlicher Unfall im Tennengau: Pkw stürzt 80 Meter ab

Wie es zu dem Unfall nahe der Christian-Doppler-Klinik kam, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Unfallstelle an der Kreuzung der Guggenmoosstraße mit der Ignaz-Harrer-Straße war für gut zwei Stunden gesperrt. Es kam zu umfangreichen Staus.

Nachrichten aus Salzburg
(Agenturen, eh)  | 

Kommentare