Gefahr im Leitungswasser: Bakterienwarnung für Gmunden

Das Trinkwasser im Gmundner Stadtteil Tastelberg ist erneut mit Bakterien des Stammes E. coli verunreinigt, teilte die Stadt am Freitag mit.

Diese Bakterien können „potenziell gesundheitsschädlich sein und Übelkeit und Durchfall verursachen“. Das Leitungswasser in den betroffenen Straßen soll vor Genuss mindestens drei Minuten abgekocht werden. Die Suche nach dem Grund der Verunreinigung läuft.