Gefahr im Leitungswasser: Bakterienwarnung für Gmunden
Laut Stadt läuft die Suche nach der Verunreinigung bereits auf Hochtouren.
Das Trinkwasser im Gmundner Stadtteil Tastelberg ist erneut mit Bakterien des Stammes E. coli verunreinigt, teilte die Stadt am Freitag mit.
Diese Bakterien können „potenziell gesundheitsschädlich sein und Übelkeit und Durchfall verursachen“. Das Leitungswasser in den betroffenen Straßen soll vor Genuss mindestens drei Minuten abgekocht werden. Die Suche nach dem Grund der Verunreinigung läuft.
Erst im August waren Colibakterien im Trinkwasser in Gmunden nachgewiesen worden. Alle Informationen über die aktuell betroffenen Straßenzüge, Vorsichtsmaßnahmen und Entnahmestellen für frisches Wasser sind auf der Homepage der Stadtgemeinde Gmunden https://www.gmunden.at.
