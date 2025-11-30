Gewichtheben in OÖ: Goldregen über stählerne Stemmer

Von Gerhard Marschall Der SK VÖEST hat auch heuer das Gewichtheben dominiert und querbeet durch alle Klassen 16 Titel eingeheimst. In den Teambewerben traten die Linzer in fünf Ligen an und gewannen sie allesamt: Mixed Bundesliga, Damen Bundesliga, Mixed Nationalliga, Regionalliga und Landesliga. Den sechsten zu vergebenden Titel holte sich die Union Lochen III in der Damen Nationalliga. „Es gibt nicht das eine große Erfolgsgeheimnis“, sagt VÖEST-Sektionsleiter Klaus Hofwimmer.

Vielmehr würden sich mehrere Komponenten zu einem erfolgreichen Ganzen summieren. Dank professioneller Strukturen könne man gute Athletinnen und Athleten gewinnen. Unterstützung durch das Werk und Sponsoren sorgt laut Hofwimmer für einen soliden finanziellen Background. Dazu komme jahrelange Aufbauarbeit eines engagierten Führungsteams.

75-Jahr-Jubiläum Kurzum: Zum 75-Jahr-Jubiläum präsentiert sich der 1950 gegründete Verein als Titelgewinner in Serie. „Auf jetzigem Niveau ist eine Steigerung fast nicht mehr möglich.“, sieht Hofwimmer den Klub an seine Grenzen stoßen: „Es geht nicht viel besser.“ Weltmeister und Olympiasieger wären noch Ziele. Doch dafür müsste Gewichtheben in Österreich auf eine andere Ebene gehoben werden, damit Athletinnen und Athleten vom Sport leben können. Generell fällt die Jahresbilanz des Landesverbands eindrucksvoll aus. Bei den Staatsmeisterschaften von den Schülern bis zu den Mastern gingen 52 Medaillen – 35 davon in Gold – nach OÖ.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner aus OÖ Allgemeine Klasse

Kat. 63 kg: Paula Zikowsky (Lochen); Kat. 77 kg: Victoria Hahn; Kat. 88 kg: Hmayak Misakyan; Kat. 94 kg: Elias Simbürger; Kat.+110 kg: Sargis Martirosjan (alle VÖEST Linz). Masters

Johann Anglberger (Union Lochen); Manfred Messner, Holger Bartsch, Ciprian Diana, Johanna Bruckbauer, Claudia Krepper (alle ATSV Ranshofen); Hubert Lackner, Markus Brandstetter (beide ESV Wels); Birgit Mair, Manuel Modrey, Sargis Martirosjan (alle VÖEST). Schüler U15–U17

Julia Windhager (Lochen); Elisabeth Ecker (Ranshofen); Fabio Modrey (VÖEST) Schüler U17–U23

Doris Schober, Barbara Voggenberger, Juliane Maderegger, Anna Denk, Viktoria Freundlinger, Ines Riffelsberger (Lochen); Veronika Honcharova, Skye Tappeiner, Emmanuel Sadlauer, Emil Akhnazarov, Denys Popev, Luca Modrey, Elias Simbürger, Hmayak Misakyam (VÖEST); Philip Neumann, Moritz Weissenhofer (Union Buchkirchen).

Obendrein stellten Veronika Honcharova (17), Dr. Paula Zikowsky (29), Hmayak Misakyan (23) und Elias Simbürger (21) in der Allgemeinen Klasse neue Rekorde auf. Aber auch auf internationaler Bühne gab es Erfolge. Mit der Silbermedaille im Reißen sowie der Bronzemedaille im Zweikampf war Misakyan (VÖEST) bei der U23-EM erfolgreichster Athlet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Conny Högg Die starken VÖEST-Damen Skye Tappeiner, Victoria Hahn und Veronika Honcharova (Mitte) blieben in der Bundesliga obenauf. Platz zwei ging an die Lochenerinnen Petra Schmutzer, Jessica Stauceanu und Paula Zikowsky (links). Rechts freuen sich die Drittplatzierten vom KSV Rum.

Bei den Junioren belegte die gebürtige Ukrainerin und Neo-Österreicherin Honcharova Platz sechs. Die Zahnärztin Zikowsky aus Deutsch-Wagram, die seit Jänner für die Union Lochen stemmt, kam gegen starke Konkurrenz bei der EM auf Platz 17 und bei der WM auf Platz 20. Simbürger landete bei der EM in der 96-Kilo-Klasse auf Platz acht. Erfolgreiche Schülerinnen und Schüler Nicht lassen kann es der 39-jährige Sargis Martirosjan, Leitfigur im VÖEST-Team und Nationaltrainer. Er gewann bei EM und WM der Masters-Klasse jeweils Gold. Hervorragende Nachwuchsarbeit wird auch bei der Union Lochen geleistet. Bei den Schülerinnen und Schülern (U15–U23) wanderten gleich sieben Titel in den Bezirk Braunau.