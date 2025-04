Frau Doktor stemmt die Hantel

„Ich bin eher hineingerutscht“, erzählt sie. Während des Studiums betrieb sie Cross-Fit, einen anstrengenden Kraftzirkel. Ein Coach erkannte ihr Talent. Ihr Beruf hat Zikowsky schon gar nicht zum Stemmen gebracht: Sie ist Zahnärztin. Seit Jahresanfang verstärkt die 29-Jährige den USV Lochen (Bez. Braunau): „Weil sie mir schon immer sympathisch waren.“

Sehr professionell Sektionsleiter Rudolf Kobler beschreibt sie als „sehr professionell, diszipliniert und zuverlässig“. Zudem startet sie für den SGV Böbingen in der zweiten deutschen Bundesliga. Das Training, fünfmal zwei Stunden in der Woche, absolviert Zikowsky in Wien. Cross-Fit betreibt sie auch noch, obendrein Voltigieren, ihren Lieblingssport. Das pralle Programm lasse sich mit dem Job vereinbaren, sagt Zikowsky. Sie arbeitet in der Praxis ihrer Mutter in Deutsch-Wagram/Niederösterreich. „Ich muss halt davor und danach trainieren.“

© Privat Paula Zikowsky in Zivil

Bei der in der kommenden Woche in Chisinau/ Moldawien stattfindenden EM möchte Zikowsky „eine möglichst gute Leistung abliefern“. Eine konkrete Platzierung nimmt sie sich nicht vor, da in ihrer Gewichtsklasse bis 64 Kilo das Starterfeld am größten sei. Ein paar Kilo mehr oder weniger lägen im Bereich der Tagesverfassung. Die Qualifikationshürde für die WM im Oktober im November liegt auf 200 Kilo im Zweikampf aus Reißen und Stoßen. „Wenn ich einen guten Tag habe, ist das ein sehr realistisches Ziel.“

© Öster. Gewichtsheberverband Hmayak Misakyan vom SK VÖEST: nach Rückenbeschwerden zurück zur Bestform