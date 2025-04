Gericht in Linz verurteilte falschen Lehrer zu drei Monate bedingt

In mehreren Bundesländern um Stelle bemüht

In mehreren Bundesländern soll sich der Angeklagte laut Apa bei der jeweiligen Bildungsdirektion bzw. dem Stadtschulrat als Hauptschullehrer beworben und dort gefälschte Zeugnisse vom Jahr 2005 präsentiert haben - und das mit Erfolg. Im Schuljahr 2010/11 war er ein halbes Jahr in Wien angestellt. Ab 2017 unterrichtete er in Ober-und Niederösterreich, zuletzt in Steyr. An seinem Unterricht habe es keine Beanstandungen gegeben.