Erneut Geldautomaten gesprengt: Alarmfahndung in Wels

Diesmal schlugen unbekannte Täter in einem Einkaufszentrum in Wels in Oberösterreich zu, wie die Polizei Montagfrüh berichtete.

Derzeit läuft eine Alarmfahndung der Polizei in Wels.

Die Serie geht weiter

Damit geht die Serie der Bankomatsprengungen weiter: In den vergangen Tagen kam es zu mehreren Coups, zuletzt etwa am Donnerstag in einer Postfiliale in der Wagramer Straße in Wien; in der Nacht zum Freitag in einem Einkaufszentrum in Pasching (Bezirk Linz-Land) wurde eine Sprengung versucht.