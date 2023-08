Gefährdeter Rotmilan breitet sich in Oberösterreich weiter aus

"Platz für mehr Rotmilane"

Doch der Vergleich mit dem Nachbarland Bayern zeige, dass dort der Rotmilan mehr als doppelt so häufig vorkomme. Bei einer rund sechsmal so großen Fläche leben rund 1.000 Paare. "Das zeigt: In Oberösterreichs Natur ist Platz für weitaus mehr Rotmilane", betont Uhl.

Entscheidend für den regionalen Bestandsanstieg ist neben der Einwanderung aus anderen Teilen Mitteleuropas auch der Reproduktionserfolg der heimischen Rotmilane. Heuer erhoben Projektmitarbeiter in Oberösterreich, dass bei 31 Paaren 45 Jungvögel flügge wurden. Das ergibt im mehrjährigen Vergleich einen durchschnittlichen Bruterfolg von eineinhalb Jungvögeln je Paar.