Gasexplosion bei Freibad-Sanierung: Zwei Arbeiter in Linz verletzt

Bei Sanierungsarbeiten in einem Freibad in Linz-Urfahr kam es am Mittwochvormittag zu einer Gasexplosion. Zwei Arbeiter wurden dabei verletzt. Der Vorfall ereignete sich in einem Schacht neben dem derzeit leeren Schwimmbecken, wo die Männer Rohrarbeiten durchführten.

Die beiden 27 und 29 Jahre alten Arbeiter befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in einem zwei Meter tiefen Schacht. Um ein eingerostetes Gewinde zu lösen, verwendeten sie zunächst Bremsenreiniger beziehungsweise Rostentferner.