Oberösterreich

Gasexplosion bei Freibad-Sanierung: Zwei Arbeiter in Linz verletzt

Bei Rohrarbeiten in einem Linzer Freibad löste ein Gasbrenner nach Verwendung von Rostentferner eine Explosion aus, zwei Arbeiter erlitten Verbrennungen.
29.04.2026, 15:30

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Bei Sanierungsarbeiten in einem Freibad in Linz-Urfahr kam es am Mittwochvormittag zu einer Gasexplosion. Zwei Arbeiter wurden dabei verletzt. Der Vorfall ereignete sich in einem Schacht neben dem derzeit leeren Schwimmbecken, wo die Männer Rohrarbeiten durchführten.

Die beiden 27 und 29 Jahre alten Arbeiter befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in einem zwei Meter tiefen Schacht. Um ein eingerostetes Gewinde zu lösen, verwendeten sie zunächst Bremsenreiniger beziehungsweise Rostentferner.

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Anschließend kam ein Gasbrenner zum Einsatz, der eine Stichflamme und eine Verpuffung auslöste. Die genaue Ursache für die Explosion könnte in der Kombination der chemischen Substanzen mit der offenen Flamme liegen.

Verletzte im Krankenhaus

Trotz der erlittenen Verbrennungen konnten beide Männer selbstständig aus dem Schacht steigen und waren ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurden die Verletzten ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Das betroffene Freibad ist aufgrund der laufenden Sanierungsarbeiten derzeit nicht in Betrieb.

Blaulicht Linz
kurier.at  | 

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