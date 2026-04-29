Brucknerhaus-Affäre: LIVA freut sich über Etappensieg gegen Kerschbaum

Das Landesgericht Linz hat in einem Teilurteil die arbeitsrechtlichen Ansprüche des ehemaligen Geschäftsführer der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA, Dietmar Kerschbaum, wegen behaupteter nicht gerechtfertigter Entlassung nicht rechtskräftig abgewiesen. Das berichtete die LIVA am Mittwoch.

Kerschbaum war im Zuge der Brucknerhausaffäre am 9. Juli 2024 entlassen worden. Er wollte rund eine Million Euro an Entschädigung, weil er seinen Rauswurf als nicht gerechtfertigt ansah. Das Gericht beurteilte das aber anders und wies die Forderung nach einer Kündigungsentschädigung ab.