Ab März: Flugverbindung Linz-Frankfurt wird wieder aufgenommen

Seit Oktober des Vorjahres war ja aufgrund finanzieller Turbulenzen Sendepause. Die ist nun beendet. Ab 29. März übernimmt die dänische Fluglinie DAT die Verbindung. Der Vertrag läuft vorerst über drei Jahre.

Die Ausschreibung ist beendet, eine Entscheidung gefallen. Ab sofort steht fest, dass es in absehbarer Zeit wieder eine Flugverbindung zwischen Linz und Frankfurt geben wird, teilte das Land Oberösterreich mit.

Flüge wird es von Montag bis Freitag dreimal täglich hin und retour geben. An diesen Tagen wird ab Linz um 6.10 Uhr, 10.30 Uhr sowie 17.30 Uhr und ab Frankfurt um 8.30 Uhr, 12.15 Uhr und 21.30 Uhr geflogen. Auch am Wochenende soll es Verbindungen geben.

36 Mio. Euro in 3 Jahren

Das Land, dem die Hälfte des Flughafens gehört, hatte bereits im Vorfeld durchklingen lassen, möglichen Betreibern finanziell unter die Arme zu greifen. Diese Ansage wird nun umgesetzt: Für die vereinbarte Laufzeit werden maximal 36 Millionen Euro gezahlt. Heuer sollen es aufgrund von nur drei Quartalen, in denen geflogen wird, maximal 7,5 Millionen Euro sein. Abgerechnet wird jährlich aufgrund der vorgelegten Zahlen von einem Wirtschaftsprüfer.

Linzer Bürgermeister bestätigt Kaufanfrage

Die anderen 50 Prozent des Flughafens gehören der Stadt Linz. Hier gibt es immer wieder Gerüchte, Verhandlungen und Gespräche betreffend eines Verkaufs der städtischen Anteile: Bürgermeister Dietmar Prammer, SPÖ, bestätigt eine unverbindliche Anfrage des Landes zum möglichen Ankauf der städtischen Anteile am Flughafen:

„Für uns ist dabei zunächst zu klären, ob ein Verkauf grundsätzlich in Frage kommt. In weiterer Folge müssen wir sehr genau prüfen, welche Vor- und Nachteile sich daraus für die Stadt, den Flughafen und den Wirtschaftsstandort ergeben würden." Es gehe um die langfristige Absicherung der Verkehrsinfrastruktur, schließt der Linzer Bürgermeister.