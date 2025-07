Rund 1.500 tote Fische in der Krems sind am Donnerstag in Linz-Ebelsberg entdeckt worden. Grund sind der niedere Wasserpegel aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der extremen Hitzewelle, wie es in einer Aussendung von Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) Donnerstagnachmittag hieß.

"Die Fische seien erstickt, eine ziemlich qualvolle Sache", sagte der Sprecher von Kaineder der APA. Die hohen Temperaturen in Verbindung mit sehr geringen Abflüssen würden dazu führen, dass der Sauerstoffgehalt im Wasser drastisch sinkt. Das bedeute für viele Fischarten akute Lebensgefahr.