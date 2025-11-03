Die Polizei Oberösterreich warnt aktuell vor einer gefährlichen Betrugsmasche. Seit einigen Tagen werden vermehrt SMS- und WhatsApp-Nachrichten an zufällige Empfänger verschickt, in denen behauptet wird, dass die FinanzOnline-ID der Betroffenen abläuft. Durch einen mitgesendeten Link soll diese angeblich verlängert werden können.

Besonders alarmierend: Am vergangenen Freitag soll durch diese Masche bereits ein Opfer um mehr als eine halbe Million Euro geschädigt worden sein.