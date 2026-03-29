Feuerwehrmann bei Übung auf Donau verletzt

Ein 43-jähriger Feuerwehrmann aus Oberösterreich ist am Samstag bei einer grenzüberschreitenden Übung mit deutschen Kollegen auf der Donau schwer verletzt worden. Die Ölwehrübung mit rund 100 Einsatzkräften umliegender Feuerwehren fand im Bereich des Wasserkraftwerks Jochenstein (Landkreis Passau) statt.

Ziel war es, eine schwimmende Ölsperre von österreichischer Seite (Bezirk Schärding) in die Flussmitte zu ziehen, berichtete die Polizei Passau.